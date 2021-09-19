مصر.. المهن التمثيلية تعلق على قرار السيسي بدعم الفنانين ضد الشيخوخة

علقت نقابة المهن التمثيلية في مصر، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجيه بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر.

ونشرت النقابة، بيانا وجهت فيه الشكر للسيسي، "على رعايته الدائمة وحرصه الشعب المصري، بخاصة الفنانين الذين قد شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لهم ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.. وبخاصة العاملين في القطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم وذلك حرصا من سيادته على حماية وتعزيز دور القوة الناعمة لمصر فنيا وإبداعيا وثقافيا".

وكان الرئيس المصري قد وجه بشمول الفنانين في برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم.

المصدر: القاهرة 24