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استهزاء بالإجراءات الأمنية خلال مظاهرة الكابيتول.. دونالد ترامب الابن يذكر بايدن بـ"طالبان"

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استهزاء بالإجراءات الأمنية خلال مظاهرة الكابيتول.. دونالد ترامب الابن يذكر بايدن بـ
AP Jose Luis Magana
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سخر دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي السابق، بالإجراءات الأمنية خلال المظاهرة التي نظمها أنصار والده أمس السبت أمام مبنى الكابيتول في واشنطن.

ونشر دونالد ترامب الابن على حسابه في "تويتر" سلسلة تغريدات ساخرة ادعى فيها وجود عملاء فدراليين مخفيين بين المتظاهرين حاولوا استفزازهم.

وتساءل نجل الرئيس السابق بشأن ما كان سيحدث لو صرف الرئيس جو بايدن القدر المماثل من الوقت على تبني موقف صارم إزاء حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في أفغانستان "بدلا عن استدراج أمريكيين إلى كمين من خلال استغلال أجهزة إنقاذ القانون الفدرالية".

وعلى الرغم من المخاوف والتوترات، شارك أقل من مائة شخص في المظاهرة التي نظمت أمس دعما للمعتقلين على خلفية واقعة اقتحام الكابيتول من قبل حشود من أنصار ترامب أوائل العام الجاري.

المصدر: RT + HuffPost

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