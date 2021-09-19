استهزاء بالإجراءات الأمنية خلال مظاهرة الكابيتول.. دونالد ترامب الابن يذكر بايدن بـ"طالبان"

سخر دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي السابق، بالإجراءات الأمنية خلال المظاهرة التي نظمها أنصار والده أمس السبت أمام مبنى الكابيتول في واشنطن.

ونشر دونالد ترامب الابن على حسابه في "تويتر" سلسلة تغريدات ساخرة ادعى فيها وجود عملاء فدراليين مخفيين بين المتظاهرين حاولوا استفزازهم.

Fed 1: Definitely not a firearm in my pocket… I’m just happy to see you.



Fed 2: America is a top 10 maybe top 20 country… um, I mean America First… yea that’s it… America First!!!



These guys would be great undercover at a golf course on Martha’s Vineyard. https://t.co/4YEzaDix43 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 18, 2021

وتساءل نجل الرئيس السابق بشأن ما كان سيحدث لو صرف الرئيس جو بايدن القدر المماثل من الوقت على تبني موقف صارم إزاء حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في أفغانستان "بدلا عن استدراج أمريكيين إلى كمين من خلال استغلال أجهزة إنقاذ القانون الفدرالية".

If only Biden spent as much time being tough on the Taliban as he did trying to set up and entrap Americans utilizing federal law-enforcement. https://t.co/C7dTHOumwh — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 19, 2021

وعلى الرغم من المخاوف والتوترات، شارك أقل من مائة شخص في المظاهرة التي نظمت أمس دعما للمعتقلين على خلفية واقعة اقتحام الكابيتول من قبل حشود من أنصار ترامب أوائل العام الجاري.

المصدر: RT + HuffPost