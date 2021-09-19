كرزاي: "طالبان" طالما لم تنفذ وعودها

أعلن الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، أن حركة "طالبان" طالما لم تنفذ وعودها التي قطعتها أثناء مفاوضاتها معه.

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وقال كرزاي لصحيفة "تايمز" البريطانية اليوم الأحد: "منذ بدء مفاوضاتنا شددنا على المبادئ الرئيسية الثلاثة هي التعليم، بما في ذلك تعليم الفتيات، وشمولية الحكومة، ومكانة المرأة في مجتمعنا. كما تحدثنا أيضا عن أهمية العَلم الوطني وقيم بلادنا".

وأضاف: "لقد وافقوا (طالبان) على ذلك تماما ونطقوا كلمات صحيحة، ولكن طالما لم يتحقق شيء من ذلك.. نحن بحاجة إلى أعمال تتماشى مع ما يقولونه، وإلا فإن أفغانستان ستُعزل عن العالم مرة أخرى".

وتابع حامد كرزاي: "نحن بحاجة لأفغانستان تنتمي إلى جميع المواطنين الأفغان، رجالا ونساء، وكل الجماعات العرقية، والطريق الوحيد للمضي قدما هو حكومة شاملة. وهذا ليس ما أعلنته طالبان".

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المصدر: "نوفوستي"