كرزاي: أجرينا مفاوضات مثمرة مع "طالبان"

أعلن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أنه أجرى مفاوضات "مثمرة" مع قادة حركة "طالبان" التي سيطرت على أفغانستان في الأيام الأخيرة.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن كرزاي قوله: "نحن على اتصال مع قيادة حركة "طالبان"، وأجرينا مفاوضات مثمرة وبحثنا قضايا هامة ولدينا تعاون جيد مستمر".

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وأضاف أن هناك جهودا لا تزال مستمرة لإعادة الحياة إلى المجرى الطبيعي، تبذل مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله وزعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمت يار.

وكان كرزاي وعبد الله وحكمت يار قد أعلنوا أنهم يجرون مفاوضات مع "طالبان" بشأن السلام والحفاظ على الاستقرار.

واستولت حركة "طالبان" على البلاد يوم الأحد وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

المصدر: نوفوستي