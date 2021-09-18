فرنسا.. إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة بمطعم

أفاد موقع "بي أف أم تي في" بإصابة 6 أشخاص بجروح بعد أن اخترقت سيارة تقودها سيدة فناء مطعم ببلدة فونتينبلو في مقاطعة سين إي مارن.

وأضاف الموقع أن الحادث وقع في حوالي الساعة 4:00 مساء بالقرب من قلعة فونتينبلو، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى إصابة 6 أشخاص واعتقال المشتبه بها.

ووفقا للموقع، فإن المرأة غير معروفة لدى لشرطة، ولكنها قد تعاني من مشاكل عقلية.

المصدر: "بي أف أم تي في"