فرنسا.. إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة بمطعم
Globallookpress
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أفاد موقع "بي أف أم تي في" بإصابة 6 أشخاص بجروح بعد أن اخترقت سيارة تقودها سيدة فناء مطعم ببلدة فونتينبلو في مقاطعة سين إي مارن.
وأضاف الموقع أن الحادث وقع في حوالي الساعة 4:00 مساء بالقرب من قلعة فونتينبلو، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى إصابة 6 أشخاص واعتقال المشتبه بها.
ووفقا للموقع، فإن المرأة غير معروفة لدى لشرطة، ولكنها قد تعاني من مشاكل عقلية.
المصدر: "بي أف أم تي في"
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