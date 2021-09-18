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فرنسا.. إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة بمطعم

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فرنسا.. إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة بمطعم
Globallookpress
سيارة إسعاف في فرنسا
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أفاد موقع "بي أف أم تي في" بإصابة 6 أشخاص بجروح بعد أن اخترقت سيارة تقودها سيدة فناء مطعم ببلدة فونتينبلو في مقاطعة سين إي مارن.

وأضاف الموقع أن الحادث وقع في حوالي الساعة 4:00 مساء بالقرب من قلعة فونتينبلو، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى إصابة 6 أشخاص واعتقال المشتبه بها.

ووفقا للموقع، فإن المرأة غير معروفة لدى لشرطة، ولكنها قد تعاني من مشاكل عقلية.

المصدر: "بي أف أم تي في"

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