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أفغانستان.. "طالبان" تغير اسم وزارة شؤون النساء

أخبار العالم

أفغانستان..
AP Rahmat Gul
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في البلاد أطلقت اسما جديدا على وزارة شؤون النساء.

وأكدت وكالة Khaama Press اليوم الجمعة أن هذه الوزارة ستحمل اعتبارا من الآن اسم "وزارة الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ونشرت الوكالة صورة تؤكد أن "طالبان" غيرت لافتة تحمل اسم الوزارة عند أبوابها.

ويأتي ذلك على خلفية المخاوف المتصاعدة حول وضع حقوق المرأة في أفغانستان بعد عودة "طالبان" إلى الحكم.

المصدر: Khaama Press

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