أفغانستان.. "طالبان" تغير اسم وزارة شؤون النساء

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في البلاد أطلقت اسما جديدا على وزارة شؤون النساء.

وأكدت وكالة Khaama Press اليوم الجمعة أن هذه الوزارة ستحمل اعتبارا من الآن اسم "وزارة الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر طالبان جای وزارت امور زنان را گرفت



اکنون به جای وزارت امور زنان، لوحه وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر در ورودی این وزارت نصب است. pic.twitter.com/3xdd7HxsF8 — Khaama Press (KP) (@khaama) September 17, 2021

ونشرت الوكالة صورة تؤكد أن "طالبان" غيرت لافتة تحمل اسم الوزارة عند أبوابها.

ويأتي ذلك على خلفية المخاوف المتصاعدة حول وضع حقوق المرأة في أفغانستان بعد عودة "طالبان" إلى الحكم.

المصدر: Khaama Press