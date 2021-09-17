اجتماع لأمريكا وإسرائيل و3 دول عربية للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للتطبيع

يعقد وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب اليوم اجتماعا عبر الفيديو للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بين الدول العربية الثلاث وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، وسفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد بن عبدالله آل خليفة، سيشاركون في الاجتماع الاحتفالي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مساء الأربعاء أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، سيعقد الجمعة اجتماعا عبر الفيديو مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات، معربة عن أملها بأن يمثل هذا التطبيع خطوة نحو "سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيجمع مع وزراء خارجية كل من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع "اتفاقات إبراهيم" والبحث في سبل ترسيخ العلاقات.

المصدر: قناة i24NEWS العبرية