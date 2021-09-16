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إعلام كوريا الشمالية: تم اختبار نظام جديد لإطلاق الصواريخ من القطار

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إعلام كوريا الشمالية: تم اختبار نظام جديد لإطلاق الصواريخ من القطار
Globallookpress Chris Jung
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أعلنت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية أن بيونغ يانغ اختبرت صباح الأربعاء نظاما جديدا لإطلاق الصواريخ، يتحرك على السكك الحديدية.

وجاء في بيان نشرته الوكالة فجر الخميس، أن "التدريبات الصاروخية جرت بهدف التأكد من فاعلية نظام صاروخي متحرك على السكك الحديدية، تم نشره لأول مرة، ولتقدير الجاهزية القتالية للفوج الذي تم تشكيله مؤخرا".

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وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ أصاب هدفه على بعد 800 كم عن نقطة الإطلاق.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن جيشها أطلق صباح يوم 15 سبتمبر صاروخين بالستيين باتجاه بحر اليابان.

وقبل ذلك، أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية في 11 و12 سبتمبر، حيث تم إطلاق صواريخ مجنحة بعيدة المدى.

المصدر: وكالات

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