أردوغان: لن ننسى "جلادي الكرامة"
Reuters الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لم ولن تنسى "جلادي الكرامة"، الذين وقفوا إلى جانب الانقلابيين.
وفي كلمة خلال مشاركته في النسخة السادسة من حفل توزيع "جوائز الأناضول للإعلام" أشاد أردوغان بتضحيات الصحفيين.
وقال إن "هذه الأمة لم ولن تنسى إطلاقا الصحفيين الذين كافحوا من أجل بلادهم وشعبهم وسمعة مهنتهم، بتحملهم كل أنواع المخاطر بما فيها تلك التي تهدد حريتهم وحياتهم".
وفي الحفل الذي نظمته "جمعية الأناضول للناشرين"، أضاف أردوغان أن "الصحافة الحرة والمسؤولة والوطنية، من أهم داعمي نضال الأمة للوصول إلى مستقبل مشرق"
المصدر: وكالة "الأناضول"
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