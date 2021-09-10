أردوغان: واثق بخروجنا منتصرين من انتخابات 2023

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بفوز حزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة بالبلاد في 2023.

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وقال أردوغان خلال مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس في اجتماع للجناح النسائي لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة: "تنتظرنا مرحلة سنسطر فيها حكايتنا بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ من خلال بناء تركيا الكبيرة والقوية".

وأضاف: "لن نفسح المجال للذين يحاولون جر بلادنا مجددا إلى ظلام فترة الحزب الواحد "الشعب الجمهوري" والصراعات الإيديولوجية لمرحلة السبعينات أو غياب الاستقرار في التسعينات".

وأكد الرئيس التركي أنه ما زال هناك الكثير من الخدمات التي سيقدمها حزب "العدالة والتنمية" للشعب التركي.

وقال: "واثق أننا سنخرج منتصرين من انتخابات 2023 أيضا عبر تعزيز مكانتنا في قلوب شعبنا ودون الوقوع في فخ الذين لا يستطيعون مجاراتنا في سباق المشاريع والخدمات الساعين لجر السباق إلى أرضيات مختلفة".​​​​​​​

المصدر: "الأناضول"