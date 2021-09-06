أردوغان يكشف حجم احتياطيات البنك المركزي التركي
Reuters /FW1F/Andrew Heavens
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أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن احتياطي البنك المركزي التركي تجاوز 118 مليار دولار اعتبارا من 27 أغسطس الماضي.
وأوضح أردوغان، عقب اجتماع للحكومة التركية، أن بلاده سترفع دخلها القومي هذا العام إلى أكثر من 800 مليار دولار.
يذكر أن البنك المركزي التركي أعلن في يوليو المنصرم أن احتياطياته الأجنبية بلغت في نهاية شهر يونيو مستوى 97.7 مليار دولار.
المصدر: "الأناضول"
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