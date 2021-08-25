ارتفاع ديون الحكومة المركزية لتركيا مرتين خلال 3 سنوات

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن ديون الحكومة المركزية زادت خلال 3 سنوات مرتين ووصل إلى أكثر من تريليوني ليرة تركية.

وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية، زاد دين الحكومة المركزية، والذي يشمل نفقات المؤسسات مثل البرلمان والرئاسة، والسلطة القضائية، والوزارات، بنسبة 109% خلال 3 سنوات.

وأشارت البيانات إلى أن دين الحكومة المركزية كان عند مستوى 969 مليار و940 مليون ليرة تركية في يونيو 2018، وهو تاريخ الانتقال إلى النظام الرئاسي. في ذلك الوقت، كان 42% من إجمالي ديون الحكومة المركزية التركية (409 مليار ليرة تركية) بالعملة الأجنبية.

وارتفع إجمالي ديون الحكومة التركية إلى 2 تريليون و26 مليار 802 مليون ليرة تركية في إحصائيات يونيو 2021، بعد حوالي 3 سنوات، التي مرت بفترة غير مستقرة اقتصاديا وتراجع كبير لقيمة العملة المحلية.

ووفقا للبيانات، فإن 58.3% من هذا الدين بالعملة الأجنبية، بينما 41.7% بالليرة التركية.

المصدر: وسائل إعلام تركية