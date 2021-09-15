إعلام عبري: تعرض إسرائيلي للطعن في يافا واعتقال المنفذ

أفاد وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء بأن إسرائيليا تعرض للطعن من قبل شاب فلسطيني في يافا.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حالته متوسطة، فيما جرى اعتقال المنفذ.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاب اعتقل "للاشتباه في قيامه بطعن أحد سكان يافا في المدينة على خلفية اعتداء قومي".

وأكدت الشرطة أن الفلسطيني من سكان الضفة الغربية، مشيرة في السياق أن الإسرائيلي أصيب بعدة طعنات وجروحه متوسطة.

وذكرت قناة "ريشت كان" أن العملية نفذت رغم الاستنفار الأمني الكبير للشرطة الإسرائيلية في أكثر من منطقة، فيما الشرطة الإسرائيلية تبحث عن آخرين قد يكونا ساعدا المنفذ.

المصدر: وسائل إعلام عبرية