شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تحذر من تدمير العلاقات مع كوريا الجنوبية

حذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية من تدمير العلاقات مع كوريا الجنوبية إذا "انضم رئيس الأخيرة مون جيه إن إلى حملة الافتراء على الشمال".

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ونددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية بتفقد الرئيس الكوري الجنوبي لإطلاق الصاروخ الباليستي الذي يطلق من غواصة.

ونجحت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، لأول مرة في اختبار صاروخ باليستي يطلق من الغواصات (SLBM) طورته بشكل مستقل، لتصبح سابع دولة عالميا تنجح في إطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

وجاء اختبار إطلاق صاروخ باليستي من غواصة في مركز الاختبار الشامل لوكالة تطوير الدفاع بعد ظهر اليوم الأربعاء بحضور الرئيس مون جيه إن، وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

المصدر: "يونهاب"