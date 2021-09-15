شقيقة الروسي المحتجز في براغ تتوجه بنداء إلى بوتين

توجهت شقيقة المواطن الروسي ألكسندر فرانتشيتي المحتجز منذ عدة أيام في براغ، بنداء إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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ودعت المرأة في رسالتها الرئيس بوتين للمساعدة في إعادة شقيقها إلى الوطن.

وتم احتجاز المواطن الروسي، ألكسندر فرانتشيتي، في نهاية الأسبوع الماضي في مطار براغ وفق مذكرة التوقيف الدولية التي تم إصدارها في أوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام بأن كييف تتهم فرانتشيتي بالتورط في أحداث "ربيع القرم"، غير أن أحدا من الأطراف الرسمية لم يعلن حتى الآن ما هي الاتهامات الموجهة للمحتجز.

ووفق قرار محكمة تشيكية محلية يتواجد الروسي المحتجز حاليا في زنزانة الحبس الاحتياطي. وينوي محاموه الطعن في هذا القرار في المحكمة العليا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أرسلت سابقا إلى السفارة الروسية في التشيك مذكرة تطالب فيها بإبلاغ الجانب الروسي بالتفصيل بأسباب تصرفات السلطات التشيكية وكشف جوهر الاتهامات الموجهة إلى فرانتشيتي. من جهتها أرسلت لجنة التحقيق الروسية طلبا رسميا بهذا الخصوص إلى براغ.

المصدر: RT