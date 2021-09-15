لافروف: روسيا ستتواصل مع الدول الأوروبية المستعدة لذلك

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "روسيا لن تنتظر حتى تقوم بروكسل بتغيير ذوقها، بل ستتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي المستعدة لذلك".

وأضاف لافروف، معلقا على كلمات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل: "بالأمس، ألقى رئيس السلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كلمة وفيها دعا إلى التحدث مع روسيا بصوت واحد".

وذكر لافروف، للصحفيين، أن بوريل زعم "بأن روسيا لا تريد التحدث مع الاتحاد الأوروبي، بل تريد التحدث مع الدول الأعضاء منفردة، ويجب علينا التحقق من أن جميع الدول الأعضاء تطلب من روسيا التحدث مع الاتحاد الأوروبي فقط".

وتابع لافروف القول: "هذا منطق مذهل للغاية. لأنه من المعروف أن الاتحاد الأوروبي بالذات وليس نحن، من قام بتخريب البنية الكاملة للعلاقات التي كانت قائمة بيننا وبين بروكسل. الاتحاد الأوروبي هدم كل شيء. بالطبع، في مثل هذه الحالة، عندما لا يرغب هذا الاتحاد في إعادة الأمور إلى مجراها، نحن لن نجلس وننتظر حتى تقوم بروكسل بتغيير ذوقها. بل سنتواصل مع المستعدين لذلك".

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ونوه لافروف بأن منطق بوريل، يتلخص في "أنه لا يجوز لأحد أن يقرر شؤونه الخاصة مع روسيا، بل فقط من خلال الاتحاد الأوروبي".

وقال الوزير الروسي، إن هذا قد يكون تلميحا إلى أن البعض في بروكسل يريدون فرض خط الأقلية العدوانية فيما يتعلق بخط نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، على الباقين.

المصدر: نوفوستي