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لافروف: اتفاقيات التكامل مع بيلاروس أفضل رد على سياسة العقوبات الغربية

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لافروف: اتفاقيات التكامل مع بيلاروس أفضل رد على سياسة العقوبات الغربية
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن اتفاقيات التكامل بين روسيا وبيلاروس، تعتبر أفضل رد على سياسة العقوبات من جانب الغرب.

وأضاف لافروف، في حديث للصحفيين، أن كل ما تم القيام به اليوم بتكليف من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يعتبر أفضل رد على سياسة العقوبات من جانب الدول الغربية ضد روسيا وبيلاروس.

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وأكد لافروف، عدم جدوى انتظار الرحمة من جانب أحد ما، وأن الغضب سيتحول إلى عطف ورحمة. وقال: "نحن نعرف جيدا، أنه لا يجوز الوثوق بالشركاء الغربيين، وهم دائما على استعداد لاستخدام عصا العقوبات في أي وقت ولأي سبب".

المصدر: نوفوستي

 

 

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