 
مباشر

ترامب: إدارة بايدن نقلت إرهابيين إلى الولايات المتحدة من أفغانستان

أخبار العالم

ترامب: إدارة بايدن نقلت إرهابيين إلى الولايات المتحدة من أفغانستان
Globallookpress Erin Scott
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rahd

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إجلاء إدارة الرئيس جو بايدن الأفغان إلى الولايات المتحدة دون إجراءات كافية للتأكد من هوياتهم، وعبر عن قلقه إزاء إجلاء "إرهابيين".

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، إنه "لم تكن هناك حرب، بغض النظر عن الانتصار أو الخسارة أو التعادل، وأنتم تنقلون الجميع إلى بلادكم... وهذا عدد كبير من الناس وهناك كلفة باهظة الآن، ويدور الحديث عن مليارات الدولارات".

وحذر ترامب من خطر محتمل على الأمن القومي الأمريكي جراء استقبال الأفغان على الأراضي الأمريكية.

وقال إن "إعادة التوطين هو الأمر الأسوأ ولم يكن هناك أي تأكد... وهذه قد تكون مجموعة من الأشخاص الشرسين لأنهم تمكنوا من ركوب الطائرة بالقوة".

وتابع: "هل يعني ذلك أن هناك إرهابيين؟ بالطبع".

إقرأ المزيد
تقرير: نحو 100 شخص ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان تحت المراقبة لصلات محتملة مع الإرهاب
تقرير: نحو 100 شخص ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان تحت المراقبة لصلات محتملة مع الإرهاب

وأضاف: "أخذوا بعض الأشخاص السيئين على متن تلك الطائرات ووزعوهم على العالم، وكلهم يأتون إلى الولايات المتحدة، لأن باقي العالم رفض استقبالهم... ويعتزم باقي العالم إرسالهم إلى الولايات المتحدة وسيطلبون منا أموالا هائلة مقابل مساعدتهم لنا، وهذا أمر لا نهاية له".

وحتى الآن حددت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 44 شخصا ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان أشخاصا قد يمثلون خطرا على أمن الولايات المتحدة.

وقررت واشنطن استخدام قاعدة أمريكية في كوسوفو لاستقبال الأفغان مؤقتا حتى التأكد من هوياتهم والسماح لهم بدخول الأراضي الأمريكية أو رفضه، حيث قد يتم ترحيل من ترفض الولايات المتحدة استقبالهم إلى أفغانستان.

المصدر: فوكس نيوز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا