واشنطن تشجب بيلاروس "لتنظيمها" تدفق المهاجرين على الحدود مع ليتوانيا

قال جاك سوليفان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن البيت الأبيض يشجب سلطات بيلاروس، "لتنظيمها" تدفق المهاجرين على الحدود مع ليتوانيا.

وأكد سوليفان، في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيتي، على دعم الولايات المتحدة كذلك لسلطات ليتوانيا في خلافها مع الصين، وتعرضها لمحاولة إكراه سياسي من جانب بكين.

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وأضاف المسؤول الأمريكي القول: "تقدر الولايات المتحدة تقديرا عاليا الموقف المبدئي في السياسة الخارجية لليتوانيا في مجال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك في بيلاروس.

وأعرب سوليفان، عن إدانته "لنظام لوكاشينكو لتنظيمه تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود".

وفي وقت سابق، تأزمت العلاقات بين الصين وليتوانيا، واستدعت الدولتان سفيريهما للتشاور، على خلفية سماح ليتوانيا، لتايوان بفتح "مكتب تمثيلي" في البلاد.

كذلك قررت حكومة ليتوانيا فرض نظام الطوارئ على الحدود مع بيلاروس، بسبب ازدياد عدد المهاجرين من دول ثالثة، الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني إلى هذه الجمهورية من بيلاروس.

المصدر: نوفوستي