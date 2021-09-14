هزة أرضية بقوة 5.9 درجة قرب سواحل اليابان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية برصد هزة أرضية قرب السواحل اليابانية يوم الاثنين.

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وأشارت الهيئة إلى أن الهزة كانت بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وتم رصدها عند الساعة 22:46 مساء الاثنين بتوقيت غرينيتش.

وكانت بؤرتها على عمق 376 كم، وعلى بعد 230 كم شمال غربي مدينة شينغو جنوب شرقي اليابان.

ولم ترد أي معلومات عن أضرار أو ضحايا بشرية بسبب الهزة.

المصدر: نوفوستي