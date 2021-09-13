الأمم المتحدة: تلقينا ضمانات من "طالبان" بشأن تأمين إيصال المساعدات الإنسانية
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أكد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، تلقي المنظمة ضمانات من حركة "طالبان" بشأن إيصال المساعدات إلى أفغانستان.
وقال غريفيث اليوم الاثنين، خلال مؤتمر للدول المانحة حول أفغانستان: "تلقينا من طالبان يوم أمس موافقة خطية والتزامات بضمان سلامة بعثة الأمم المتحدة المعنية بإيصال المساعدات".
وأشار غريفيثس إلى أن المنظمة تقوم حاليا بتعزيز عدد عامليها في أفغانستان وإمكانياتها في "سد احتياجات الناس العاجلة".
المصدر: "تاس"
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