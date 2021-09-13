الصين تعتبر التدخل الأمريكي بشؤون روسيا الداخلية غير مقبول

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم إن سلطات بلاده، تدعم موقف موسكو بشأن عدم قبول التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لروسيا.

وذكر الدبلوماسي الصيني، اليوم الاثنين، أن بكين تعتبر هذا التدخل في الشؤون الداخلية الروسية، غير مقبول.

وأضاف ممثل الخارجية الصينية، ردا على طلب "تاس" التعليق على لقاء نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، حول الانتهاكات الأمريكية قبيل الانتخابات في روسيا: "نعتقد أن انتخابات مجلس الدوما، تنتمي إلى الشؤون الداخلية لروسيا. ولا يجوز تدخل القوى الخارجية في ذلك".

وأكد المتحدث الصيني، أن انتخابات مجلس الدوما تعتبر حدثا سياسيا مهما. وقال: "نحن نعلن هذا كشريك استراتيجي لروسيا".

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زار جون سوليفان، مبنى الخارجية الروسية في 10 سبتمبر، حيث التقى مع نائب الوزيرسيرغي ريابكوف، الذي قدم للسفير الأمريكي أدلة على انتهاك الشركات الرقمية العملاقة الأمريكية للقوانين والتشريعات الروسية.

وشدد ريابكوف على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

المصدر: تاس