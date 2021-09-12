شخصيات يونانية تدعو لوقف فرض العلاقات غير التقليدية على المجتمع

أعربت شخصيات علمية وأكاديمية وثقافية، وكذلك بعض العسكريين والمسؤولين والدبلوماسيين ورجال أعمال في اليونان، عن رفض الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين المثليين وأنصار الجنس التقليدي.

وأعرب هؤلاء، عن قلقهم الشديد تجاه موضوع التربية الجنسية في المدارس. ووقعت 160 شخصية بارزة على رسالة حول مشكلة أزمة المؤسسات وقيم التعليم.

في يونيو الماضي، قدم أعضاء اللجنة المعنية بالاستراتيجية الوطنية للمساواة مع المثليين، إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خارطة طريق لمكافحة التمييز ضد "مجتمع الميم".

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وتحدد خارطة الطريق هذه، مبادئ توجيهية لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة، وفقا للاستراتيجية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية. ووصف ميتسوتاكيس الخطة بأنها "خطوة تحديث جريئة" للمجتمع.

المصدر: نوفوستي