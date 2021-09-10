إطلاق نار على منزل ضابط عربي في شرطة إسرائيل (صور)

أصدر المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الشمال بيانا فجر السبت بخصوص إطلاق النار على منزل ضابط عربي في شرطة إسرائيل.

وقال المتحدث في البيان إن شرطة إسرائيل شرعت بالتحقيق في حادثة إطلاق نار على منزل ضابط شرطة في كفر كنا.

وأكد أنه لم يصب أحد ولكن يوجد أضرار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إطلاق نار كثيف استهدف منزل اللواء في الشرطة الإسرائيلية جمال حكروش مسؤول وحدة الشرطة الخاصة "سيف".

وأشارت مراسلة RT إلى أن أفراد الشرطة سارعوا بالوصول إلى مكان الحادث وأقاموا حواجز لرصد المشتبهين والتحقيق في ملابسات الحادث بما في ذلك جمع الأدلة والبينات.

صورة الضابط في شرطة الاحتلال جمال حكروش الذي تم إطلاق النار تجاه منزله بكثافة في بلدة كفر كنا بالداخل الفلسطيني المحتل . pic.twitter.com/9DGlJmux0F — ‏𓂆 ‏||‏‏‏﮼سَليمَة‏‏‏‏‏‏﮼ملّاح|| ☫ (@salimaysphh) September 10, 2021

إعلام الاحتلال: إطلاق نار كثيف على منزل اللواء في شرطة الاحتلال جمال حكروش، مسؤول وحدة الشرطة الخاصة "سيف" في كفر كنا - لم تقع إصابات ولكن هناك أضرار.#نفق_الحريةpic.twitter.com/PryL49MBcm — ibrahim sahouri (@ibrahim_sahouri) September 10, 2021

وكانت وسائل إعلام عربية أشارت قبل ساعات إلى أن إطلاق نار استهدف بيت العائلة التي بلغت عن مكان الأسرى في الناصرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية