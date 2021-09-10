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إطلاق نار على منزل ضابط عربي في شرطة إسرائيل (صور)

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إطلاق نار على منزل ضابط عربي في شرطة إسرائيل (صور)
Reuters
إطلاق نار على منزل ضابط عربي في شرطة إسرائيل
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أصدر المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الشمال بيانا فجر السبت بخصوص إطلاق النار على منزل ضابط عربي في شرطة إسرائيل.

وقال المتحدث في البيان إن شرطة إسرائيل شرعت بالتحقيق في حادثة إطلاق نار على منزل ضابط شرطة في كفر كنا.

وأكد أنه لم يصب أحد ولكن يوجد أضرار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إطلاق نار كثيف استهدف منزل اللواء في الشرطة الإسرائيلية جمال حكروش مسؤول وحدة الشرطة الخاصة "سيف".

وأشارت مراسلة RT إلى أن أفراد الشرطة سارعوا بالوصول إلى مكان الحادث وأقاموا حواجز لرصد المشتبهين والتحقيق في ملابسات الحادث بما في ذلك جمع الأدلة والبينات.

وكانت وسائل إعلام عربية أشارت قبل ساعات إلى أن إطلاق نار استهدف بيت العائلة التي بلغت عن مكان الأسرى في الناصرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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