الخارجية التركية ترد على قرارات جامعة الدول العربية ضد أنقرة

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا ردت فيه على قرارات جامعة الدول العربية، ودعتها للتركيز على ضمان السلام والازدهار والرفاهية للشعوب العربية.

وقالت الخارجية في البيان: "نرفض كليا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا، والواردة في القرارات خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية المنعقد في 9 سبتمبر 2021".

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وأكدت الخارجية التركية أنه من المعروف جيدا أن مواصلة بعض أعضاء جامعة الدول العربية توجيه اتهاماتهم النمطية ضد تركيا لا قيمة لها لدى الشعوب العربية الصديقة والشقيقة.

وأضافت أن الإصرار على هذه المواقف التي لا تفيد أحدا لا تتماشى مع الخطوات الإيجابية المتخذة بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

وأفادت بأن بعض أعضاء جامعة الدول العربية اعترضوا أو أبدوا تحفظاتهم على هذه القرارات ذات الطبيعة المتعمدة المعروفة.

وشدد على أن أنقرة بموقفها الحازم والمبدئي تأتي في المرتبة الأولى بين الدول التي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها واستقلالها.

وتابعت: "الانتقاد في قرارات جامعة الدول العربية لنضال تركيا ضد التهديدات لأمنها القومي ومصالحها والذي تنفذه في إطار القانون الدولي، هو أمر غير مقبول ولا معنى له أيضا".

ودعت في بيانها جامعة الدول العربية للتخلص من هذه الأساليب غير المجدية والتركيز على ضمان السلام والإزدهار والرفاهية للشعوب العربية.

المصدر: الخارجية التركية