من مفاجآت الطبيعة.. ثلج في الكاميرون

قالت شركة CRTV للبث الإذاعي والتلفزيوني، إن الثلوج سقطت في المنطقة الغربية من دولة الكاميرون الواقعة في وسط الغرب الإفريقي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تم تسجيل تساقط حبيبات البرد، وهطول الثلج، في مدينتي بانا وباكو يوم أمس الخميس.

وأشار شهود العيان، إلى أن سماكة الثلج بلغت حوالي 0.05 ملم.

من جانبه أفاد جان بابتيست سانغا عمدة مدينة بانا، بأن هذه الظاهرة مرتبطة بتغير المناخ. ونوه بأنه بعد تساقط الثلوج والبرد، تضررت أسطح العديد من البيوت، وتوقفت حركة المرور وتضرر عدد من المزارع.

ووصف بعض المسؤولين في الكاميرون، هطول الثلوج في البلاد، بأنه "لعنة" من شأنها أن "تدمر الزراعة".

المصدر: نوفوستي