 
مباشر

زيلينسكي: كييف لم تتلق ردا مباشرا من واشنطن بشأن عضوية الناتو

أخبار العالم

زيلينسكي: كييف لم تتلق ردا مباشرا من واشنطن بشأن عضوية الناتو
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r97p

 قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده لم تتلق من الولايات المتحدة، أي رد مباشر بخصوص انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وأضاف زيلينسكي، خلال منتدى YES Brainstorming: نعم، لم نحصل على موقف مباشر [من الولايات المتحدة] فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الناتو".

ولكن رئيس أوكرانيا، أعرب في ذات الوقت عن ثقته من أن كييف يمكنها الاعتماد على الأمريكيين.

إقرأ المزيد
برلماني أوكراني: بلادنا فقدت
برلماني أوكراني: بلادنا فقدت "فرصة فريدة"

وقال زيلينسكي: "يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة، لأن علاقاتنا اليوم تقوم على أساس مختلف".

وزعم زيلينسكي، بأن "الناتو يحتاج إلى أوكرانيا، وبدون أوكرانيا فإن الاتحاد الأوروبي سيضعف قليلا".

وشدد زيلينسكي، على أن بلاده باتت مستعدة بما في ذلك على مستوى جيشها والمختصين فيها، للانضمام إلى الناتو.

المصدر: تاس

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا