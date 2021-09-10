زيلينسكي: كييف لم تتلق ردا مباشرا من واشنطن بشأن عضوية الناتو

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده لم تتلق من الولايات المتحدة، أي رد مباشر بخصوص انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وأضاف زيلينسكي، خلال منتدى YES Brainstorming: نعم، لم نحصل على موقف مباشر [من الولايات المتحدة] فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الناتو".

ولكن رئيس أوكرانيا، أعرب في ذات الوقت عن ثقته من أن كييف يمكنها الاعتماد على الأمريكيين.

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وقال زيلينسكي: "يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة، لأن علاقاتنا اليوم تقوم على أساس مختلف".

وزعم زيلينسكي، بأن "الناتو يحتاج إلى أوكرانيا، وبدون أوكرانيا فإن الاتحاد الأوروبي سيضعف قليلا".

وشدد زيلينسكي، على أن بلاده باتت مستعدة بما في ذلك على مستوى جيشها والمختصين فيها، للانضمام إلى الناتو.

المصدر: تاس