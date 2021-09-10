منذ سبعة أشهر.. أول مكالمة هاتفية بين بايدن وشي
Reuters
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى يوم الخميس مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ هي الأولى بينهما منذ سبعة أشهر.
وأوضح مسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية، في حديث للصحافيين أنه "خلال المكالمة الهاتفية أبلغ بايدن نظيره الصيني أن الولايات المتحدة تريد أن يظل الزخم تنافسيا وأن لا نجد أنفسنا في المستقبل في وضع ننحرف فيه إلى نزاع غير مقصود".
يذكر ان هذه المحادثة هي الأولى بين الرئيسين منذ فبراير. حيث مرت العلاقات بين واشنطن وبكين بوقت عصيب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أشعل فتيل حرب تجارية بين أقوى اقتصادين في العالم.
المصدر: فرانس برس
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