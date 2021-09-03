صحيفة: واشنطن وبكين فشلتا في التوصل إلى اتفاق حول التغير المناخي

أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة، بأن الصين والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق حول القضايا المتعلقة بالمناخ.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن "الصين أبلغت جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، بأن بكين لديها خارطة الطريق الخاصة بها فيما يتعلق بالتغير المناخي".

وعقد المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ شيه تشن هوا محادثات مع كيري الذي يزور الصين حاليا، في تيانجين من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس، حسبما ذكرت وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن الجانب الأمريكي عرض السياسات التي اتخذتها إدارة بايدن لتسهيل تحقيق أهداف البلاد بشأن خفض الانبعاثات.

وأوضحت وكالة "شينخوا" أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوارات والمشاورات، واتخاذ إجراءات بشأن قضايا المناخ، وتعزيز التعاون البراغماتي والمضي قدما في العملية التعددية وكذلك دفع التطبيق الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية باريس.

المصدر: "رويترز" + "شينخوا"