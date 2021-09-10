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روسيا: نأمل من "طالبان" تخليص المنطقة من المخدرات الأفغانية

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روسيا: نأمل من
Sputnik Нэнси Сисель
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا.
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عوّل مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان"، أن تخلّص المنطقة من تهديد المخدرات النابع من أفغانستان.

وأشار نيبينزيا في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى أن أفغانستان لا تزال أكبر مصدر للأفيون في العالم، وأن نحو ثلثي ولايات البلاد تواصل إنتاج المخدرات.

وأضاف: "تحدثنا عن ذلك دائما، لكن لم تكن هناك رغبة كبيرة في الاستماع إلينا. وما يحزن هو التغطية الضيقة لهذا الموضوع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش.

وتابع: "للأسف الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة لم تكن كافية لمكافحة هذا الشر. إضافة إلى ذلك اتسع نطاق زراعة هذا المخدر بمرات عدة. نأمل في أن تتمكن السلطات الجديدة كما أعلنت، من حل هذه المشكلة وتخليص المنطقة من تهديد المخدرات النابع من أفغانستان".

المصدر: وكالات روسية

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