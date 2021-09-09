الصحة العالمية: إمدادات اللقاحات في إفريقيا ستنخفض بنسبة 25٪

قال مدير منظمة الصحة العالمية في إفريقيا اليوم الخميس إنه لأسباب مختلفة، بما في ذلك إطلاق جرعات معززة من لقاحات كورونا، "سنحصل على جرعات أقل بنسبة 25٪ مما كنا نتوقعه بنهاية العام".

وقال ماتشيديسو مويتي إن العقبات أمام "كوفاكس"، جنبا إلى جنب مع ضوابط تصدير جرعات اللقاح، وإدخال الجرعات المعززة من قبل بعض البلدان، "تعني حقا في النهاية أنه يجب أن يكون هناك حساب، توقع أننا سنحصل على جرعات أقل بنسبة 25 بالمائة مما كنا نتوقعه قبل نهاية العام".

وأشارت مويتي إلى أنه في الوقت الذي قدم فيه "كوفاكس" أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح إلى البلدان الأفريقية في الأسبوع الماضي، "تم التخلص من ثلاثة أضعاف هذه الجرعات في الولايات المتحدة وحدها" منذ مارس.

وأضافت مويتي: "كل جرعة ثمينة... إذا أعطت الشركات والبلدان الأولوية للعدالة في اللقاحات، فإن هذا الوباء سينتهي بسرعة".

وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 3 بالمائة من الناس في جميع أنحاء القارة الأفريقية قد تم تطعيمهم بالكامل. وتنخفض هذه التغطية إلى حوالي 1.7 بالمائة في أفريقيا جنوب الصحراء، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

يشعر مسؤولو الصحة الأفارقة بالصدمة من إعلان يوم الأربعاء أن جهود برنامج كوفاكس العالمية لتوزيع اللقاحات على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سوف تخفض مرة أخرى توقعاتها لتوزيع جرعات اللقاح.

المصدر: RT