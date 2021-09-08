إمام إيطالي: إذا اعترفنا بطالبان فهل سنشرعن "داعش" يوما؟

رأى إمام إيطالي أن على المجتمع الدولي عدم إضفاء الشرعية على حركة "طالبان"، محذرا من إقامة حوار مع من سماهم "قراصنة جبال مثل هؤلاء الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر".

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وقال رئيس الجماعة الدينية الإسلامية الإيطالية (Coreis) يحيى بالافيتشيني، في تصريحات لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، اليوم الأربعاء، إنه "بدلا من ذلك، ينبغي إيجاد محاورين بديلين، حتى لو كان ذلك صعبا"، لأن "إضفاء الشرعية على طالبان غير ممكن"، فـ "يبدو الأمر وكأن تنظيم داعش سيفتح سفارات له يوما ما، ثم يتغاضى المجتمع الدولي عن جميع الهجمات التي ارتكبها".

ووصف بالافيتشيني، وهو إمام مسجد "الوحيد" في ميلانو، أتباع حركة "طالبان" بأنهم "مخلوقات لديهم تفسير أيديولوجي للأمة وللدين، وأنهم لا يعرفون شيئا سوى الابتزاز أو المقايضة، فما هي معايير الموثوقية التي ستستند إليها المعاملات معهم؟".

وذكر الإمام أن من "غير المعقول أن نجلس على طاولة حوار معهم، وهم أشخاص دون عتبة الجهل ولا يمكنهم أن يصبحوا نموذجا لحكومة أو أسرة"، فـ"هم الذين يجعلون زراعة المخدرات وتجارتها المورد الاقتصادي والتجاري الرئيسي، دون أي رؤية للأسرة، للهوية الشعبية والسياسة".

وتابع: "بدلا من ذلك، من الضروري الاستثمار في النخبة المستنيرة من كل شعب، لكي تتمكن من وضع نموذج حياة يسير نحو الخير، ولأن القراصنة لا يمكنهم أن يكونوا حكاما".

وعبر الإمام عن أسفه لأن "العالم المتحضر" لم ينجح حتى الآن في "اختيار محاورين جديين" له في أفغانستان. وأضاف: "لكن الحضارة الأفغانية والإسلامية ليست كلها طالبان، داعش، القاعدة، بوكو حرام، وحركة الشباب"، فـ"هناك غالبية من الرجال والنساء المفكرين الذين يريدون العيش والمعرفة والحب". واختتم مبديا اقتناعه بأن "الحلول البراغماتية والتجارية لا تغلب على رؤية هوية الإنسان".

المصدر: "آكي"