الحكومة المصرية توافق على العفو عن بعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بـ6 أكتوبر

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، موافقتها على العفو عن بعض المحكومين بمناسبة اقتراب الاحتفالات بنصر 6 أكتوبر الشهر المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أنه وافق "على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021".

وتحتفل مصر كل عام يوم 6 أكتوبر بذكرى الانتصار على إسرائيل في حرب 1973، وتشمل هذه الاحتفالات عادة الإفراج عن بعض المسجونين الذين تتوفر بهم بعض الشروط الخاصة، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية، على أن يوافق عليه مجلس الوزراء.

وفي يونيو الماضي، أقرت الحكومة مشروع القرار الجمهوري بالعفو عن باقي عقوبة بعض السجناء، بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

المصدر: RT + وكالات