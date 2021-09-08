بولندا. .مقتل امرأة جراء انفجار في مصنع عسكري

أفادت وسائل إعلام بولندية بأن امرأة لقيت مصرعها جراء انفجار دوى في مصنع عسكري وسط البلاد.

وذكرت إذاعة RMF FM أن الحادث وقع في مصنع تابع لشركة Mesko في بلدة سكارجيسكو-كامينا، مشيرة إلى أن الضحية هي موظفة في المصنع تبلغ من العمر 41 سنة.

وأكدت وسائل إعلام محلية أخرى صحة هذه الأنباء.

وأوضحت الإذاعة أن الانفجار وقع عندما كانت المرأة تعمل على تعبئة متفجرات.

وسبق أن فارقت امرأة أخرى الحياة نتيجة لانفجار آخر دوى في المصنع نفسه في أبريل الماضي.

المصدر: RMF FM + "نوفوستي"