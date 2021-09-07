"طالبان" تتحدث عن موقفها من العلاقات مع إسرائيل

أكدت حركة "طالبان" المتشددة، التي بسطت مؤخرا سيطرتها على أفغانستان، أنها ترفض إقامة أي علاقات مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا نريد أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. نسعى إلى علاقات مع دول أخرى في العالم، نود أن تكون لدينا علاقات مع جميع دول المنطقة والدول المجاورة وكذلك الدول الآسيوية".

وأضاف المسؤول مع ذلك: "إسرائيل ليست من بين هذه الدول، وبالطبع لن تكون لنا أي علاقة بإسرائيل".

وترفض "طالبان" الاعتراف بدولة إسرائيل وسبق أن قال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن إسرائيل "ورم في جسد العالم الإسلامي".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات