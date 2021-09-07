"طالبان": مستعدون لإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة ونرحب بمشاركتها في إعادة الإعمار

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وأنها ترحب بمشاركة واشنطن بإعادة إعمار أفغانستان إذا أرادت ذلك.

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وأعلن المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، اليوم الثلاثاء، أن الحركة تسعى لأن تكون لها علاقات جيدة مع جميع بلدان المجتمع الدولي.

وقال شاهين لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الدولية لأفغانستان، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل: " نريد علاقات مع جميع دول العالم، نود أن تكون لدينا علاقات مع جميع دول المنطقة والدول المجاورة، وكذلك الدول الآسيوية​​​. إسرائيل ليست من بين هذه الدول، وبالطبع لن تكون لنا أية علاقة بإسرائيل".

وحول عودة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة قال المتحدث: "نعم بالطبع، في فصل جديد إذا كانت أمريكا تريد أن تكون لها علاقة معنا، وأن يكون ذلك في مصلحة البلدين والشعبين، وإذا كانوا يريدون المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان، فنحن نرحب بهم".

المصدر: "سبوتنيك"