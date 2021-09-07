جيل بايدن.. أول سيدة أولى أمريكية تعمل بدوام كامل

أفادت شبكة nbc بأن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وبعد أشهر من تدريس الطلاب عن بعد، ستستأنف عملية التعليم حضوريا في جامعة فيرجينيا الشمالية، حيث تعمل منذ عام 2009.

وقالت الشبكة الأمريكية إن جيل بايدن، ستكون أول سيدة أولى تغادر البيت الأبيض لتعمل في وظيفة بدوام كامل، وستقوم بالتدريس يومي الثلاثاء والخميس.

وكانت بايدن قالت مؤخرا لمجلة Good Housekeeping: "هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك استبدالها، ولا أطيق الانتظار للعودة إلى الفصل الدراسي". وأكدت عدة مرات أنها تريد أن تكون امرأة عاملة.

يذكر أن جيل بايدن قامت بالتدريس في كلية المجتمع بفيرجينيا خلال السنوات الثماني التي كان فيها زوجها يشغل منصب نائب الرئيس.

المصدر: nbc news