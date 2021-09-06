ميلانيا ترامب لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض

أخبرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، العديد من معارفها بأنها لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض وإنه في حال أراد زوجها الترشح مرة أخرى، فعليه القيام بذلك بدونها.

وقالت مراسلة شبكة CNN كيت بينيت، إنه على عكس عام 2016، ليس لدى ميلانيا ترامب أي نية للانضمام إلى الحملة الانتخابية لزوجها الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن عدة أشخاص أخبروها أن ميلانيا ليست مهتمة حتى بالتواجد في البيت الأبيض ولا أن تصبح السيدة الأولى مرة أخرى.

وأضافت: "ميلانيا شخصية تتمتع بالخصوصية، وهي انسحبت إلى منتجه "مار إيه لاغو" وليست مهتمة بمساعدة زوجها في أي جولة محتملة في 2024".

المصدر: CNN