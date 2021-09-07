تعرف على أعداد اليهود في العالم بما في ذلك في بعض الدول العربية والإسلامية

ذكرت الوكالة اليهودية لإسرائيل أن روسيا لديها سابع أكبر عدد من السكان اليهود في العالم، فيما تجاوز إجمالي عدد اليهود في العالم 25 مليونا.

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وبمناسبة راس السنة اليهودية أفادت الوكالة على موقعها الإلكتروني بأن 150 ألف يهودي يعيشون في روسيا، وهي في المرتبة السابعة بالنسبة لعدد السكان اليهود بعد إسرائيل بـ 6.930 مليون، والولايات المتحدة بـ 6 ملايين، وفرنسا بـ 446000، فكندا بـ 393000، وبريطانيا بـ 292000، والأرجنتين 175000.

كما يعيش في أوكرانيا 43000 يهودي، وهي في المرتبة 12، فيما يعيش في المجمل خارج إسرائيل 8.3 مليون يهودي.

وقالت الوكالة في بيان بالخصوص: "يبلغ عدد اليهود في جميع أنحاء العالم حوالي 15.2 مليون.. تشمل الأرقام أولئك الذين يعرّفون عن أنفسهم على أنهم يهود ولا ينتمون إلى ديانة أخرى. إذا قمنا أيضًا بتضمين أولئك المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب العودة، فإن العدد الإجمالي للأشخاص في العالم يرتفع الى 25.3 مليونا، منهم 7.3 مليون يعيشون في إسرائيل و18 مليونا خارج إسرائيل"، مشيرة إلى أنه مقارنة بالعام الماضي وفقا للتقويم اليهودي، زاد عدد اليهود بمقدار 100 ألف شخص.

ويتبين أيضا أن نحو 27 ألف يهودي آخرين يعيشون في دول عربية وإسلامية، منهم 14.5 ألف في تركيا، وحوالي 9.5 ألف في إيران، وحوالي 2000 في المغرب ونحو 1000 في تونس.

المصدر: "نوفوستي"