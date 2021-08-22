البحرين تعلن عودة الصلاة لكنيس يهودي بالمنامة بعد 74 عاما (صور)

أعلنت السلطات البحرينية، يوم الأحد، عودة الصلاة والتراتيل للكنيس اليهودي في قلب العاصمة المنامة لأول مرة منذ عام 1947.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد، عبر حسابه على "تويتر".

وقال بن أحمد في تغريدته: "صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود إلى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947"، واصفا تلك العودة بأنها "لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود".

صلاة السبت و تراتيل التوراة تعود الى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947 . لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود و تاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية . @gulfjewishpic.twitter.com/flzSGAhQnT — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 22, 2021

المصدر: RT