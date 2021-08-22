 
مباشر

البحرين تعلن عودة الصلاة لكنيس يهودي بالمنامة بعد 74 عاما (صور)

أخبار العالم العربي

البحرين تعلن عودة الصلاة لكنيس يهودي بالمنامة بعد 74 عاما (صور)
Reuters HM
الجالية اليهودية في البحرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r48d

أعلنت السلطات البحرينية، يوم الأحد، عودة الصلاة والتراتيل للكنيس اليهودي في قلب العاصمة المنامة لأول مرة منذ عام 1947.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد، عبر حسابه على "تويتر".

وقال بن أحمد في تغريدته: "صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود إلى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947"، واصفا تلك العودة بأنها "لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا