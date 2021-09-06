باريس: على إيران تقديم تفسيرات مفصلة حول المواد النووية السرية لديها

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه يجب على إيران تقديم تفسيرات مفصلة حول المواد النووية السرية لديها وأن تستأنف "دون تأخير" تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت الخارجية إلى أن مدير عام الوكالة سيقدم تقريرا حول تعاون إيران منتصف الشهر الجاري.

هذا وأكدت طهران، اليوم الاثنين، أن الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو اجتماع عادي، و"يتعين على جميع الأطراف الابتعاد عن تصرفات تعيق مفاوضات فيينا".

يذكر أنه منذ أبريل الماضي، انطلقت المفاوضات النووية في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأميركية، إلا أنها وبعد 7 جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، وتوقفت المفاوضات في يوليو الماضي وسط أجواء تشي باستمرار الخلافات حول عدد من الملفات.

المصدر: وكالات