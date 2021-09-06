الجيش الروسي يجري تدريبات بالذخيرة الحية في طاجيكستان على خلفية الوضع في أفغانستان

أجرى الجيش الروسي تدريبات قتالية بالذخيرة الحية في جبال طاجيكستان، وذلك على خلفية الوضع في أفغانستان.

وقالت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، اليوم الاثنين، إن التدريبات استخدمت فيها المدفعية في سلسلة جبال "سامبولي" بطاجيكستان.

وأوضحت أنه تم استخدام أنظمة إطلاق "غراد"، والمدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" وقذائف الهاون، وتم ضرب أهداف بالتناوب من اتجاهات مختلفة.

وقال الجيش إنه تم خلال التدريبات الشاملة تدمير أهداف على مسافات تتراوح بين 3 كيلومتراتو 10 كيلومترات.

وقالت المنطقة العسكرية المركزية: "طريقة إطلاق النار هذه جعلت من الممكن القضاء على عدو (مفترض) في محاكاة للواقع، دون إعطائه فرصة واحدة لاستعادة قدرته القتالية".

المصدر: انترفاكس