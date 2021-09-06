وفاة السفير الألماني لدى الصين
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، وفاة السفير الألماني لدى الصين، جان هيكر.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان على موقعها الإلكتروني: "ببالغ الحزن وبشكل مفاجئ علمنا بوفاة السفير الألماني لدى الصين".
هذا ولم يذكر البيان معلومات عن سبب وفاة السفير.
المصدر: رويترز
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