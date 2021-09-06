أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، وفاة السفير الألماني لدى الصين، جان هيكر.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان على موقعها الإلكتروني: "ببالغ الحزن وبشكل مفاجئ علمنا بوفاة السفير الألماني لدى الصين".

هذا ولم يذكر البيان معلومات عن سبب وفاة السفير.

المصدر: رويترز