الاتحاد الأوروبي يدين "الاستيلاء على السلطة بالقوة" في غينيا

دان الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، "الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا "ودعا إلى الإفراج عن رئيس البلاد ألفا كوندي.

وجاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، عبر تغريدة له على "تويتر".

وقال بوريل: "أدين الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وأدعو للإفراج عن الرئيس ألفا كوندي"، داعيا جميع الأطراف الفاعلة إلى احترام سيادة القانون والعمل لصالح السلام ورفاه الشعب الغيني.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات خاصة تابعة للجيش الغيني، عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، القبض على الرئيس ألفا كوندي وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور، قبل بث مقطع فيديو آخر للرئيس مقبوضا عليه.

وبينما يسود الغموض بشأن تطورات الوضع في كوناكري، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" بـ"أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح" في غينيا.

Je condamne la prise de pouvoir par la force en #Guinée et appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé.



J’invite tous les acteurs à agir dans le respect de l’état de droit, de l’intérêt de la paix et pour le bien-être de la population guinéenne.#AUEU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 5, 2021

المصدر: RT