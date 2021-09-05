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مسؤول أفغاني: التأخر في إعلان حكومة جديدة مرتبط بقضية بنجشير حصرا

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مسؤول أفغاني: التأخر في إعلان حكومة جديدة مرتبط بقضية بنجشير حصرا
Reuters
عناصر لـ"طالبان"
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أكد القيادي الميداني السابق في حركة "طالبان" ورئيس "اللجنة العليا لإنقاذ أفغانستان"، محمد أكبر آغا، أن التأخر في إعلان حكومة جديدة في البلاد مرتبط بالتطورات في ولاية بنجشير.

وقال أكبر أغا في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد: "العائق الوحيد أمام تشكيل حكومة في أفغانستان هو قضية بنجشير".

وأشار المسؤول إلى أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قد انتهت ومن المتوقع أن يتم إعلانها رسميا في غضون يومين أو ثلاثة، مضيفا: "يجب أن يكون الأشخاص الذين سيدخلون الحكومة من أبناء أفغانستان، ومن غير المهم بالنسبة لنا ماهية المجموعة العرقية أو الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها".

وأعلنت "طالبان" عن قرب إعلان الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي، غير أن موعده أرجئ عدة مرات، على خلفية مواصلة الأعمال القتالية في بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة للحركة في البلاد.

وأعلنت "طالبان" اليوم أنها تقترب من اكتمال سيطرتها على الولاية بأكملها.

المصدر: "تاس"

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