زعيم المقاومة في بنجشير: نرحب بمبادرة التفاوض مع "طالبان"

أعلن زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" والمتمركزة في إقليم بنجشير، أحمد مسعود، دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال بين الطرفين.

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وقال مسعود، في بيان أصدره اليوم الأحد عبر "فيسبوك": "ترحب جبهة المقاومة الوطنية بشكل عام بقرار مجلس العلماء الأفغانيين لوقف الحرب بشكل عاجل... توافق جبهة المقاومة الوطنية على حل المشاكل الحالية والوقف الفوري للقتال ومواصلة عملية التفاوض وتأمل بأن تتخذ طالبان خطوات عملية لتلبية هذا المطلب من قبل العلماء الشرفاء".

وأضاف: "من أجل تحقيق سلام مستدام، تعرب جبهة المقاومة الوطنية عن استعدادها لوقف القتال شريطة أن تكف طالبان عن هجماتها وتحركاتها العسكرية على بنجشير وأندراب (منطقة في ولاية بغلان المجاورة)".

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لطالبان، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل.

وتشهد ولاية بنجشير معركة شرسة بين الجانبين حيث أعلنت "طالبان" السيطرة على عدة مناطق فيها والدخول إلى عاصمة الإقليم مدينة بازاراك بعد أن تمكنت من تأمين الأراضي المحيطة.

وسبق أن تقدم مجلس العلماء المؤلف من رجال دين بمبادرة تدعوا "طالبان" لقبول التفاوض من أجل تسوية سلمية ووقف القتال في بنجشير.

المصدر: RT