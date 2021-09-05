"طالبان": سيطرنا على جميع مديريات بنجشير ونقترب من السيطرة على مركزها

أفاد متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، بأن مقاتلي الحركة سيطروا على جميع مديريات ولاية بنجشير، ويقتربون من السيطرة على مركزها.

وكانت الحركة أعلنت سيطرتها على مديرية روخه، وتحرز تقدما باتجاه مدينة بازارك عاصمة ولاية بنجشير.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد إن قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبا في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال فهيم داشتي المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، التي تضم قوات معارضة موالية للزعيم المحلي أحمد مسعود، إن "آلة الدعاية" التابعة لـ"طالبان" تحاول نشر رسائل مضللة.

ولا تزال بنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

المصدر: RT + "الجزيرة"