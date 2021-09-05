"طالبان" تعلن استيلاءها على مركز بنجشير

أعلنت حركة "طالبان" أنها استولت على المرافق الحكومية في ولاية بنجشير، مؤكدة أن اشتباكات تدور حاليا في مركزها مدينة بازارك.

وذكر المتحدث باسم "طالبان" بلال كريمي على حسابه في "تويتر" أن قوات الحركة استولت اليوم الأحد على مركز بنجشير ومقر الشرطة الرئيسي وكافة المرافق الحكومية، مشيرة أن قوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود تكبدت خسائر كبيرة بين قتيل وجريح.

#مهم:

نن غرمه مهال د پنجشیر ولایت رخه ولسوالۍ مرکز ، امنیه قومندانۍ او تول تاسیسات فتحه شول.

د مزدور دښمن ګن شمیر شریر عناصر وژل شوي او ټپیان دي.

ډيره وسله وسائط او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل.

جګړه اوس د ولایت بر مقام بازارک باندی دوام لري. — Bilal Karimi(بلال کریمي) (@BilalKarimi21) September 5, 2021

وأشار المتحدث إلى أن الكثير من الأسلحة ووسائل النقل والذخيرة وقعت في يد "طالبان"، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في عاصمة الولاية.

ولم تعلق "جبهة المقاومة" على إعلان "طالبان" هذا.

ولا تزال بنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

المصدر: RT