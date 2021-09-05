أفغانستان.. "طالبان" تعلن اقترابها من السيطرة على بنجشير و"جبهة المقاومة" تنفي

تواصل حركة "طالبان" زحفها العسكري الرامي إلى الاستيلاء على ولاية بنجشير التي لا تزال آخر إقليم في أفغانستان لم يسقط بعد في قبضتها.

وصرح المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد بأن قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبا في الوقت الحالي.

بدوره، أعلن المتحدث باسم "طالبان"، الحنفي وردك، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، أن قوات الحركة تسيطر، حسب آخر المعطيات، على جميع أقضية بنجشير، باستثناء مركز الولاية مدينة بازارك وحي رخة.

وأضاف أن عناصر "طالبان" ينفذون عمليات التطهير حاليا في المناطق التي استولوا عليها، ثم سيتقدمون نحو بازارك ورخة.

وبحسب آخر المعلومات ، فإن جميع أقضية بنجشير باستثناء العاصمة بازارك وحي روخا بمحافظة بنجشير أصبحت تحت سيطرة المجاهدين.

عمليات التطهير جارية في المناطق التي تم الاستيلاء عليها وبعد التطهير سيتحرك المجاهدون باتجاه البازارك والروخة، بإذن الله. — (الحنفــــي وردك) Alhanafi (@Alhanafi_1) September 5, 2021

بدورها، تصر "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان" تحت قيادة أحمد مسعود، على تقديم رواية مختلفة جذريا مفادها أن قواتها تمكنت من استدراج مجموعة كبيرة من قوات "طالبان" إلى داخل وادي بنجشير ومحاصرتها هناك والقضاء عليها.

وذكر المتحدث باسم "جبهة المقاومة"، فهيم دشتي، على حسابه في "تويتر" أن قوات المقاومة نجحت في تطهير بنجشير من عناصر "طالبان" بالكامل، مشيرا إلى أن لا أقل من ألف من مسلحي الحركة، والعديد منهم أجانب، وجدوا أنفسهم في كمين، وتم قتلهم أو أسرهم أو استسلموا بأنفسهم.

#پریان#پنجشیر از لوث وجود #طالبان کاملا پاکسازی شد. دست‌کم هزار تروریست به دلیل انسداد مسیر برگشت و خروج گیر افتاده بودند، تمام مهاجمان هنگام فرار و عقب‌نشینی توسط مردم محل با کمک رزمندگان #مقاومت کشته، تسلیم یا اسیر شدند. شمار زیادی از این اسرا خارجی و بیشتر #پاکستانی‌ اند. — Fahim Dashti فهیم دشتی (@FahimDashty) September 5, 2021

ويصعب التأكد من صحة إعلانات كل من الطرفين عن مكاسبهما الميدانية في بنجشير، خاصة وأن الولاية تم قطعها عن الاتصالات وخدمة الإنترنت، غير أن وسائل إعلام ومحللين يشيرون إلى أن قوات "جبهة المقاومة" تواجه صعوبات في المعركة.

وأكدت وكالة الإغاثة الإيطالية "إميرجنسي" التي تدير مستشفى في بانجشير أمس السبت أن قوات "طالبان" وصلت إلى قرية عنابة، حيث تدير هذه المنظمة مركزا طبيا للعمليات الجراحية، مشيرة إلى أن العديد من الناس هربوا من قرى داخل الولاية في الأيام الأخيرة.

وذكرت الوكالة أنها تواصل تقديم الخدمات الطبية ولم تتعرض حتى الآن لأي تدخل في أنشطتها.

وأكد مصدر في "جبهة المقاومة" لوكالة "سبوتنيك-أفغانستان" (فرع وكالة "سبوتنيك" الروسية) صحة الأنباء عن وصول عناصر من "طالبان" إلى بازارك ومقر حاكم الولاية، مشددا على أنهما يخضعان حاليا لسيطرة قوات "الجبهة" التي قضت على عدة مجموعات من عناصر "طالبان" في المدينة.

المصدر: RT + "تاس" + "فرانس برس" + "سبوتنيك"