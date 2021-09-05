تركيا تعزي مصر في حادثة مقتل 12 شخصا جراء حادث سير شرق البلاد

أعربت تركيا، اليوم الأحد، عن تعازيها لمصر في مصرع 12 شخصا جراء حادث سير شرقي البلاد.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية التركية: "علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وإصابة العديد جراء انقلاب حافلة اليوم كانت متجهة من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة في مصر".

وأكمل البيان: "نسأل من الله أن يتغمد برحمته من فقدوا أرواحهم في الحادث، والشفاء العاجل للمصابين، ونقدم تعازينا إلى مصر".

ولقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون، مساء أمس السبت، جراء حادث انقلاب حافلة رحلات سياحية بطريق السويس – القاهرة شمال شرق مصر.

المصدر: "الأناضول"